Damiani Borsalino uniti per i 100 anni della maison

Damiani Valenza, il marchio di alta gioielleria, e Borsalino Alessandria, lo storico brand di cappelli di lusso, hanno dato vita a una partnership speciale in occasione del Centenario Damiani. Sono stati realizzati tre copricapo resi più preziosi dall'abbinamento con i gioielli di tre delle collezioni più iconiche della Maison valenzana. Segno tangibile dell'unione di due eccellenze manifatturiere che condividono non solo un profondo legame con il Piemonte di origine, ma anche una forte vocazione artigianale.

Per personalizzare Nina, cloche dal sapore un po' retrò proposta per l'occasione in nero, è stata scelta Belle Époque.

Al cappello Sophie, in color legno, è stata associata Mimosa. A Baseball, invece, proposto in viola ametista, è abbinata Margherita.

"Questa collaborazione speciale - sottolinea Giorgio Grassi Damiani, vicepresidente Gruppo - permette di reinterpretare prodotti iconici, rendendoli sempre attuali". "La nascita di questi pezzi unici - aggiunge Mauro Baglietto, managing director Borsalino - segna per noi un ulteriore passo verso quella ricerca di qualità ed eccellenza in ogni dettaglio che, da sempre, caratterizza il nostro savoir-faire".



