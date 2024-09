Aperta a Torino la settimana europea della mobilità sostenibile

La settimana europea della mobilità sostenibile si è aperta a Torino con due iniziative nel Grattacielo della Regione Piemonte. La prima è stata la presentazione del Progetto Interreg Europe 'Cycling Waterways', mobilità ciclistica lungo i corsi d'acqua. "La Regione Piemonte - ha detto l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi - intende proseguire la policy della riduzione dell'uso dell'auto a favore di una modalità di spostamento più sostenibile, quale quella offerta dalla bicicletta, sia per la mobilità quotidiana che come occasione di promozione turistica, con la creazione di una rete ciclabile continua, sicura e integrata lungo i corsi d'acqua, incoraggiando un cambiamento nelle abitudini di mobilità e favorendo lo scambio di conoscenze tra i vari attori locali".

Poi si è svolto il convegno sul mobility management che ha fornito l'occasione per presentare le politiche adottate dalla Regione per la mobilità sostenibile. È stata lanciata l'iniziativa 'Viaggiare bene conviene", che mira a incentivare l'uso del trasporto pubblico, offrendo un rimborso del costo del biglietto ai clienti che raggiungono i punti vendita dell'azienda di abbigliamento, calzature e sport del Cuneese Atlante-Montello, utilizzando mezzi pubblici, a condizione che effettuino un acquisto in una delle sedi. Nel corso della giornata è stata inoltre presentata la piattaforma digitale regionale Emma, un innovativo strumento per la raccolta e l'analisi dei dati sulla mobilità casa-lavoro e casa-studio.





