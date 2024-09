World Press Photo Exhibition, 130 scatti a Palazzo Barolo

World Press Photo Exhibition 2024, la più prestigiosa mostra di fotogiornalismo al mondo, torna a Torino con 130 scatti. L'esposizione sarà allestita a Palazzo Barolo, in via delle Orfane 7, da oggi venerdì 13 settembre a domenica 24 novembre. La mostra presenta i lavori di fotogiornalismo e fotografia documentaristica vincitori della 67a edizione del concorso, firmati per le maggiori testate internazionali, come National Geographic, Bbc, Cnn, Times, Le Monde, El Pais: immagini che offrono una panoramica sul presente e rappresentano un'opportunità per un viaggio critico nell'attualità, affrontando questioni come le guerre in Palestina e Ucraina, la vita dei migranti, l'emergenza climatica.

Di particolare impatto è la foto vincitrice del World Press Photo of the Year 2024, "Una donna palestinese stringe il corpo di sua nipote", scattata da Mohammed Salem per l'agenzia Reuters il 17 ottobre 2023 nell'obitorio dell'ospedale Nasser. Già ribattezzata La Pietà di Gaza per il richiamo alla Pietà di Michelangelo, l'immagine ritrae Inas Abu Maamar, 36 anni, mentre culla il corpo senza vita della nipote Saly, di appena cinque anni, uccisa insieme ad altri quattro membri della sua famiglia da un missile israeliano che ha colpito la loro casa a Khan Younis, Gaza.

A Torino l'esposizione torna per l'ottavo anno consecutivo ed è organizzata da Cime, partner della World Press Photo Foundation di Amsterdam. L'apertura al pubblico è prevista per venerdì 13 settembre alle 16. Anche quest'anno, la mostra, che gode del patrocinio della Città Metropolitana di Torino, sarà accompagnata da una serie di conferenze dedicate alla fotografia e ai grandi temi dell'attualità.

World Press Photo Contest 2024 ha coinvolto sei giurie regionali e una giuria globale, presieduta da Fiona Shields, responsabile della fotografia al The Guardian. Quest'anno, le giurie hanno esaminato 61.062 fotografie, inviate da 3.851 fotografi provenienti da 130 Paesi, in un processo di selezione che ha richiesto due mesi di intenso lavoro, tra gennaio e febbraio 2024.



