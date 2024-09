L'ex pg di Torino Saluzzo, 'il Piemonte è un inferno'

Dal punto di vista della criminalità il distretto giudiziario del Piemonte, tra mafie, antagonisti e No Tav "è un inferno'". Lo ha detto oggi il magistrato Francesco Saluzzo, ex procuratore generale, alla cerimonia di insediamento del suo successore, Lucia Musti. "Torino - ha affermato - è una sede particolare. C'è una capacità di dialogo fra le istituzioni, improntata all'essenzialità e alla concretezza, che non si riscontra altrove. Si lavora insieme e si lavora bene. Ma è un inferno. Dietro una facciata di perbenismo si nasconde un mondo difficile". Oltre a citare l'antagonismo e la lotta No Tav, che ha definito "un fenomeno unico", l'ex pg ha parlato della "disponibilità dei piemontesi" a tessere rapporti "con la criminalità organizzata: non solo cedono, ma cercano di farci affari".



