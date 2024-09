In bus a Lanzo per la Sagra del torcetto, grissino e toma

Dal 20 al 22 settembre torna a Lanzo Torinese la Sagra del torcetto, del grissino e della toma per celebrare tre prodotti di eccellenza che rappresentano l'intero territorio delle Valli di Lanzo.

La manifestazione compie quest'anno 18 anni ed è organizzata dalla Pro Loco di Lanzo insieme all'amministrazione comunale con l'obiettivo di promuovere il territorio in ogni suo aspetto: storico, culturale, enogastronomico e turistico.

Con uno sguardo alla sostenibilità, la Città metropolitana di Torino che patrocina l'iniziativa, mette a disposizione, nella giornata di domenica 22 settembre, un bus navetta gratuito nell'ambito del piano urbano della mobilità sostenibile, per rendere la mobilità più veloce, più sicura e meno inquinante.

La navetta partirà da Torino, stazione di Porta Susa, alle 9.30 e ripartirà da Lanzo (Movicentro) alle 18.30. Per prenotarla e per informazioni si può contattare l'Ufficio del turismo di Lanzo.



