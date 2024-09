Sospesa quindici giorni la licenza di un bar ristorante a Torino

Il questore di Torino ha sospeso per quindici giorni la licenza di un ristorante caffetteria di corso Vercelli, con contestuale chiusura dell'esercizio. Il provvedimento nasce dai controlli effettuati nelle scorse settimane dai poliziotti dal commissariato Dora Vanchiglia, che hanno messo in luce l'abituale e significativa presenza all'interno del locale di persone pregiudicate o pericolose e, soprattutto in orario notturno, l'avvento di numerosi soggetti che hanno dato vita anche a episodi di violenza.

Una volante invece ha arrestato due giovani di 18 e 19 anni, egiziani, dopo che un cittadino aveva segnalato che stavano spaccando la vetrina di un negozio in via Cibrario, nella notte.

Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato inoltre un giovane di 23 anni, marocchino gravemente indiziato di furto con strappo. In servizio di pattuglia, l'hanno visto strappare una collana d'oro a un uomo e l'hanno inseguito, un agente a piedi e l'altro in auto, fino a raggiungerlo e a bloccarlo in via Roma, subito dopo che il giovane ha lanciato la collana in un tombino. I poliziotti l'hanno poi recuperata e restituita al proprietario.



