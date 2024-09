Pfas e polo chimico, Riboldi ad Alessandria annuncia task force

Una task force e una nuova fase di test su popolazione e ambiente per il monitoraggio sulla presenza di Pfas. Le ha annunciate oggi Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità, nel corso di un incontro con associazioni e cittadini al Marengo Museum di Spinetta ad Alessandria cui hanno preso parte anche rappresentanti di Provincia, Comuni, Asl, Azienda ospedaliero universitaria, Upo, Arpa.

"Ho deciso di mettere la faccia - ha spiegato Riboldi - su uno dei temi che ritengo una priorità per il mio assessorato, per ascoltare la voce delle persone interessate e dare la massima trasparenza alle azioni messe in atto".

I fondi finora stanziati ammontano a oltre 3 milioni. Si è partiti nell'agosto 2022 con 340.000 euro assegnati all'Asl per il biomonitoraggio integrato dell'area di Spinetta Marengo; si è proseguito con i 2 per i laboratori di sanità pubblica per analisi chimiche e microbiologiche e i 719.000 per permettere all'Asl, tra il 2024 e il 2026, un progetto strategico che prevede l'aumento delle attività di salute, ambiente, biodiversità e clima; il rilancio della rete di medicina del lavoro; la ricerca attiva delle malattie professionali.

Il biomonitoraggio sarà allargato a una distanza maggiore dallo stabilimento di Spinetta, ovviando alle criticità della prima fase, quando su una platea potenziale di circa 120 persone hanno accettato di sottoporsi ai prelievi solo in 29. Il gruppo di lavoro fornirà ogni mese ai referenti dei comitati di zona i risultati dell'attività svolta e i progetti che saranno realizzati per la messa in sicurezza dell'ambiente, della popolazione e dei lavoratori. "Cominceremo non appena avverranno i primi prelievi - assicura Riboldi - per concludersi entro 36 mesi e, se possibile, anche prima".



