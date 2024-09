Flashback Habitat, Storie di Matrimoni Atto II

Apre a Flashback Habitat, in corso Giovanni Lanza 75 a Torino, il secondo atto della mostra "Storie di Matrimoni", curata dal direttore artistico Alessandro Bulgini.

La mostra si arricchisce di un secondo atto che prosegue l'indagine su Barriera di Milano e si completa in un'ulteriore appendice, questa volta dedicata alle immagini dell'immigrazione estera degli ultimi vent'anni. In questo modo si osserva l'evoluzione parallela della fotografia e della storia dei matrimoni.

Storie di Matrimoni. Ritratti dell'immigrazione in Barriera di Milano è un affresco delicato delle persone che hanno vissuto e vivono in Barriera di Milano, una lente di ingrandimento sul quartiere più popoloso, vivace e stratificato di Torino. Il primo atto ha raccontato lo spostamento fisico e geografico dal Sud al Nord Italia, i sogni, la speranza di nuovi inizi. Le comunità si ricostruiscono a immagine e somiglianza dei territori di origine, ricreando il proprio mondo e portando con sé le proprie tradizioni e le proprie radici.



