Con EfficienTo 13 scuole iniziano l'anno riqualificate

Oltre tremila studenti torinesi di tredici istituti scolastici hanno iniziato il nuovo anno in scuole più efficienti e sostenibili. È il risultato degli interventi realizzati nell'ambito del progetto EfficienTo, il piano del gruppo Iren e della Città per la riqualificazione e l'efficientamento energetico di 857 edifici comunali, fra cui 320 scuole. Negli ultimi dodici mesi i lavori, realizzati da Iren Smart Solution, hanno riguardato complessivamente diciotto edifici, con un investimento di 11,5 milioni, e dall'autunno partiranno i lavori su altri 26 edifici, l'80% dei quali scuole, per un totale di 19,5 milioni.

Fra gli interventi più rilevanti conclusi quest'anno, c'è quello all'istituto comprensivo Alvaro-Gobetti, a Mirafiori.

"Lavori importanti con circa 4 milioni di investimenti - spiega l'ad di Iren Energia, Giuseppe Bergesio - che hanno toccato tutti gli elementi energetici dell'edificio, comportando un risparmio energetico di circa il 35% rispetto ai consumi precedenti, sopra le aspettative dell'intero progetto che è del 33%, e un risparmio di circa 450 tonnellate di anidride carbonica ogni anno, equivalenti a 6.500 nuovi alberi piantati".

Quella di EfficienTo "è un'esperienza innovativa - aggiunge il sindaco, Stefano Lo Russo -. Siamo l'unica città in Italia che ha fatto un progetto di questo tipo, scommettendo sul futuro delle nuove generazioni, con interventi che migliorano la qualità dello spazio pubblico e consentono risparmio di energia e minori emissioni. Per noi - conclude - le scuole sono prioritarie e siamo contenti che i nostri ragazzi possano studiare in edifici più funzionali e che inquinano di meno".





