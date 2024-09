Droga nei boschi, arrestati due pusher in Valle Elvo

Due presunti pusher sono stati arrestati nei boschi della Valle Elvo nel Biellese. Da tempo i carabinieri monitorano l'area e dopo giorni di osservazioni e pedinamenti sulle strade di accesso e all'interno del bosco, svolti da militari in borghese con il supporto di altre pattuglie in uniforme, i carabinieri hanno fermato a Sala Biellese due giovani di 21 anni di origine marocchina, senza fissa dimora in Italia. Alla vista dei militari, i due hanno tentato di darsi alla fuga gettandosi nel fitto del bosco ma sono stati immediatamente bloccati.

In tasca avevano varie dosi di droga, mentre vicino ad un accampamento di fortuna che i due avevano creato, nascosti tra la vegetazione, i carabinieri hanno trovato varie borse e sacchetti contenenti vari tipi di sostanze stupefacenti, per un totale di circa 3 etti di cocaina, 50 grammi di eroina, 70 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, telefoni cellulari, quasi 5.000 euro in contanti ed una spada katana.



