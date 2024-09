Circulo de Poemas vince Premio Aficionado, cerimonia a Buchmesse

Il progetto brasiliano Circulo de Poemas per promuovere e sostenere la poesia vince la seconda edizione del Premio Aficionado, il primo riconoscimento internazionale a promuovere le persone, le organizzazioni e le iniziative che fanno la differenza nell'editoria globale. La cerimonia di premiazione sarà il 17 ottobre alle 11.00 alla Buchmesse di Francoforte dove l'Italia è Paese Ospite d'Onore. L a shortlist è stata presentata al Salone del Libro 2024, lo scorso maggio. Sarà la co-fondatrice Rita Mattar, già presente a Torino per la presentazione del progetto, a ricevere il premio a Francoforte a nome del Circulo. Alla cerimonia di premiazione e tavola rotonda parteciperanno Aleksi Siltala (Siltala Editore) e Camilla Cottafavi (Feltrinelli). Modererà l'incontro Erin Cox (FrankfurterBuchmesse).

Circulo de Poemas è stato ideato all'interno della casa editrice brasiliana Fosforo. È un progetto collaborativo fra editori indipendenti che lo gestiscono a rotazione e che si traduce nella pubblicazione di due libri al mese. Fondato sulla convinzione che "la poesia è per tutti", il Circulo ha l'obiettivo di creare una comunità di lettori che condividono la passione per la poesia e la letteratura attraverso un abbonamento mensile e la partecipazione a eventi sul territorio.

Tra i partner del progetto figurano molte librerie, il Goethe-Institut e diversi ristoranti.

"Osservando il progetto Círculo de Poemas, abbiamo tutti concordato sulla forza di un'iniziativa nata dalla collaborazione fra editori indipendenti" dichiara la giuria del premio. "L'idea di far ruotare la responsabilità del progetto è semplice e geniale, come anche l'obiettivo concreto di rendere il Círculo economicamente indipendente. Il Circulo ha portato alla nascita di una piccola comunità che ha continuato a crescere e a consolidarsi sempre più. L'idea che più di 1000 abbonati sparsi su tutto il territorio brasiliano siano uniti dalla passione per la poesia ha un fascino davvero irresistibile" viene sottolineato.

I finalisti sono selezionati da un gruppo flessibile, dinamico e non gerarchico di professionisti dell'editoria. I candidati presentano le loro iniziative al Salone Internazionale del Libro di Torino, mentre la cerimonia di premiazione finale si tiene il giovedì sera alla Frankfurter Buchmesse.



