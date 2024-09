Aci, benedizione veicoli per appassionati motorismo storico

Domenica 15 settembre 2024, nell'ambito dei festeggiamenti al Santuario della Madonna del Bosco di Novara, saranno benedette le auto d'epoca e i veicoli presenti sul sagrato e, su richiesta, anche i mezzi in transito lungo la strada antistante. Tutti i veicoli che riceveranno la benedizione riceveranno in dono un adesivo commemorativo.

Lo rende noto, con un comunicato, l'Automobile Club Novara, specificando come non sia necessaria prenotazione o conferma per partecipare e ricevere la benedizione in transito.

Per gli appassionati di motorismo storico, la possibilità di un menù speciale presso il Ristorante All'Olmo, situato accanto al Santuario. Per partecipare al pranzo, le prenotazioni sono gestite direttamente dal ristorante, contattabile al numero 338 2155036.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.novara.aci.it o seguire la pagina Facebook di Automobile Club Novara.



