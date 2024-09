Il passeur ha cambiato vita, ok a patteggiamento

Nel 2022 fu bloccato dalle forze dell'ordine in Alta Valle di Susa mentre tentava di condurre oltre la frontiera con la Francia dei migranti irregolari. Oggi il passeur ha patteggiato in tribunale a Torino un anno e otto mesi di reclusione più 40 mila euro di multa. L'uomo, di origini nordafricane, ha concordato la pena dopo avere dimostrato di avere cambiato vita: oggi lavora in Francia come dipendente di un ristorante.

Quando fu individuato dagli agenti era alla guida di un'auto su cui viaggiavano quattro migranti.



