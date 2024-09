Arquata, licenza sospesa per 15 giorni a un bar del centro

Sospensione di quindici giorni per un bar del centro di Arquata Scrivia (Alessandria).

Eseguito dai carabinieri della compagnia di Novi Ligure, il provvedimento è stato emesso dal questore Sergio Molino.

I militari infatti avevano avviato un monitoraggio del locale e dei clienti nel 2022 per le ripetute lamentele dei residenti della zona e degli avventori su episodi di violenza, schiamazzi e presenza di spacciatori.

Solo negli ultimi mesi sono stati tre gli episodi, compreso un accoltellamento. Non sono mancate sanzioni amministrative per non rispetto delle procedure Haccp (un insieme di protocolli che permettono di stabilire le fasi più a rischio del processo di trasformazione e conservazione degli alimenti)e dei requisiti di igiene, riscontrate dal Nas, oltre alla denuncia di un frequentatore per porto abusivo di oggetti atti a offendere: era infatti seduto all'interno con un martello.



