Novemila a Torino per Ludovico Einaudi, 'serata magica'

"Una serata magica" l'ha definita dal palco il pianista torinese Ludovico Einaudi. Ed è stata davvero una esperienza musicale indimenticabile, in una cornice suggestiva come quella di piazza San Carlo, salotto di Torino.

Il concerto di Einaudi, uno degli artisti italiani più apprezzati a livello internazionale, uno dei fiori all'occhiello del ricco programma di MiTo Settembre Musica 2024, intitolato 'In a Time Lapse Reimagined', ha registrato il sold out con tutti gli 8.000 biglietti venduti (la capienza massima consentita). Per accedere alla piazza le code erano lunghissime e quasi un migliaio di persone senza biglietto è rimasta in via Roma, fino a piazza Castello, per cercare di ascoltare in qualche modo il concerto.

Con Einaudi hanno suonato Federico Mecozzi (violino, viola), Redi Hasa (violoncello), Rocco Nigro (fisarmonica), Alberto Fabris (Basso), Sebastiano De Gennaro (percussioni), Gianluca Mancini (live electronics) e Francesco Arcuri (polistrumentista). "È un'emozione forte vedere tanta partecipazione, tante commistioni e soprattutto osare. C'è stato davvero un grande sforzo produttivo e organizzativo" commenta l'assessora comunale alla Cultura Rosanna Purchia che, per oltre metà concerto, ha tenuto d'occhio le code per controllare che tutto procedesse in modo impeccabile. Purchia sottolinea anche "la commistione tra sport e cultura di MiTo, con l'omaggio al grande Toro, 75 anni dopo Superga".



