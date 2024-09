Nations League:Ricci, Israele ci metterà di sicuro in difficoltà

"Siamo una squadra completa, ci sono tanti giocatori forti. Con Tonali ci avevo giocato anche da piccolo, è sempre stato forte, è tra i più completi del panorama calcistico. Con lui a centrocampo è tutto più facile". Così Samuele Ricci alla vigilia di Israele-Italia per la seconda giornata della fase a gironi della Nations-League. Che avversario è Israele? "Sicuramente ci metteranno in difficoltà, hanno giovani promettenti, dovremo stare attenti. Arriviamo da una vittoria ma niente va preso sotto gamba. Queste sono le partite più difficili. Serve dare continuità e rimettere in campo quanto visto nella prima partita".

"Se Spalletti mi metterà in campo non ci sono problemi - aggiunge Ricci - bisogna sempre farsi trovare pronti".



