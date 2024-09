La Tazza blu a Torino per la prevenzione del suicidio

L'associazione La Tazza blu annuncia due eventi e l'illuminazione della Mole Antonelliana a Torino in vista del 10 settembre, la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Nata nel 2019, l'associazione è stata pensata in ricordo di Giulia, un'adolescente che si è tolta la vita prima di compiere 17 anni e intende promuovere progetti e iniziative per creare una maggiore attenzione al fenomeno del suicidio in questa fascia d'età.

Il 10 settembre, in collaborazione col Museo nazionale del cinema, l'associazione presenta una proiezione gratuita, seguita da un incontro co una psicologa e psicoterapeuta, Iria Barbiè.

Sulla Mole contestualmente apparira l'immagine simbolo della Giornata. Il 12 settembre, con il Gruppo Abele, nella sede del gruppo verrà presentata la "Prevenzione del suicidio negli adolescenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA