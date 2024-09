Inaugurata al castello di Novara la mostra di Andrea Pescio

È intervenuta anche la celebre storica dell'arte Annie-Paule Quinsac, statunitense, all'inaugurazione della 'Mostra monografica di Andrea Pescio', oggi, nella sala Ala degli Sforza del Castello di Novara.

L'artista, nato a Novara, 52 anni, per la prima volta espone nella sua città, dopo anni di successi raccolti all'estero.

Nel 2019 dopo la sua partecipazione al Beijng International Art Biennale China, l'opera esposta 'Little Terrestrial Discovery', penna Bic su tela, è stata acquisita nella collezione del National Art Museum of China di Pechino.

La mostra, ideata, curata e fortemente voluta dallo scomparso critico d'arte piemontese Raul Capra, raccoglie una selezione di lavori realizzati nel corso di un ventennio, utilizzando diverse tecniche su supporti eterogenei: penna bic, grafite, pittura a rullo, acquerelli e inchiostro.

Sono presenti alcuni dei lavori esposti nel 2017, alla Biennale di Venezia, Padiglione della Repubblica di San Marino e le opere dell'ultima serie 'carte cinesi' prodotta dopo la partecipazione a Biab, Pechino 2019. Presente anche l'opera 'Baby gang' lunga 32 metri.



