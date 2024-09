'Siamo la Fiom', inno rock per i metalmeccanici Cgil

La Fiom Cgil avrà un inno rock. Lo hanno realizzato i delegati di Torino che hanno ripreso in mano un progetto di 120 anni fa, quando la Fiom è nata. Nel video, che racconta la storia di un operaio entrato in fabbrica da giovane, costretto a un lavoro duro e senza diritti, scorrono le immagini dei leader storici della Fiom da Bruno Buozzi fino all'attuale segretario Michele De Palma.

A suonare l'inno dal titolo 'Siamo la Fiom' è la Momo Rock Band. Il cd sarà dato in omaggio a chi acquisterà la maglietta della Fiom con la scritta Fight Rights (Combatti per i diritti) in vendita alla Festa di Torino. Il programma è stato presentato oggi dai segretari generali di Torino Edi Lazzi e del Piemonte Valter Vergnano.



