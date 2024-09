Faccia a faccia De Palma-Schlein alla festa della Fiom Torino

Il faccia a faccia tra il leader della Fiom Michele De Palma e la segretaria del Pd Elly Schlein lunedì 9 settembre alle 18,30, le lectio magistralis dell'arcivescovo Roberto Repole (martedì 10 alle 18,30) e quella sul Fascismo a Torino dello storico Alessandro Barbero (venerdì 13 alle 18,30): sono gli appuntamenti top della Festa della Fiom Cgil Torino e Piemonte, dal 9 al 14 settembre allo Sporting Dora, in corso Umbria 83. Il programma è stato presentato dai segretari della Fiom torinese Edy Lazzi e della Fiom piemontese Valter Vergnano.

"Vogliamo che ogni dibattito sia l'occasione per trarre spunti di riflessione per fare un'azione concreta. Abbiamo intenzione di alzare l'asticella dello scontro, del conflitto sociale. Dobbiamo fare sentire più forte la voce dei lavoratori anche con gli scioperi. Bisogna cambiare passo", ha detto Lazzi.

"Per la prima volta la festa ha anche un respiro regionale. Il ricorso agli ammortizzatori sociali è forte a Torino per il disimpegno di Stellantis, ma anche nelle altre province", ha sottolineato Vergnano.

Al centro degli incontri anche la siderurgia, la sicurezza sul lavoro, la sanità, il precariato dei giovani. Sabato 14 alle 18,30 ci sarà un incontro con i deputati Chiara Appendino e Marco Grimaldi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA