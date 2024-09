Le 11 startup finaliste all'Italian Master Startup Award 2024

Sono undici le giovani start-up arrivate in finale all'Italian Master Startup Award 2024, premio nazionale che riconosce gli effettivi risultati conseguiti sul mercato da giovani imprese a elevato contenuto di conoscenza nell'ambito di Università ed enti di ricerca, con almeno 2 anni di vita. La vincitrice sarà premiata il 25 settembre a Torino nell'ambito dell'Italian Tech Week Sono impegnate nei settori Life Sciences-MedTech, Cleantech & Energy, Ict e Industrial. C'è chi fornisce servizi hi-tech per la gestione sostenibile delle foreste, chi sviluppa "i digital twin" per una maggiore sostenibilità dei sistemi energetici e della mobilità, chi in campo energetico propone soluzioni innovative per il monitoraggio dei consumi e nuove tecnologie nel campo dell'ingegneria elettrica. C'è anche chi sta sviluppando la prima terapia cellulare rigenerativa al mondo per il trattamento delle lesioni spinali, chi produce tecnologie indossabili innovative per il monitoraggio a distanza dei pazienti e ancora chi punta sui robot per servizi di micro-mobilità in aeroporti, ospedali e musei, o per liberare gli esseri umani da operazioni a basso valore aggiunto in azienda. E ancora chi offre servizi nel mercato della blockchain e delle criptovalute, chi produce super-componenti per l'aerospazio fino ad arrivare a chi ha brevettato il primo smalto per unghie in tubo a zero contaminazione.

Cofinanziato dalla Regione Piemonte con le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, Imsa 2024 è patrocinato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) e dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. In palio il premio in denaro di 10.000 euro per la start-up con la migliore performance, cofinanziato da PNICube e da I3P.



