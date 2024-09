La collana che indossa nasconde una lama, denunciato

Un uomo di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola) per porto di armi o oggetti atti ad offendere. La catena che portava al collo, con un pendente a forma di grosso proiettile, nascondeva all'interno una lama di cinque centimetri.

Il 36enne, controllato dai militari in seguito alla segnalazione di una discussione tra l'uomo e una donna, si è giustificato spiegando di non sapere di non poter andare in giro con quell'oggetto che nascondeva un coltello. La catena è stata sequestrata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA