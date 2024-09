La carrozza di Napoleone torna alla Palazzina di Stupinigi

Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi torna la berlina di gala napoleonica restaurata. La leggendaria carrozza, appartenuta anche a Gustavo Rol, sarà visibile all'interno del percorso di visita da oggi venerdì 6 settembre. Il manufatto rappresenta una significativa testimonianza storica della presenza napoleonica in Italia, che sarà raccontata anche da due appuntamenti organizzati dalla Fom - Fondazione Ordine Mauriziano.

Domenica 15 settembre, alle 15.45, è in programma un viaggio nel periodo napoleonico con "Life, istantanee di vita di corte", l'evento di Living History che rievoca la vita quotidiana di un momento storico particolare, quando la Palazzina era il luogo di svago della corte imperiale di Napoleone e della sorella Paolina Borghese Bonaparte, dando la possibilità ai visitatori di assistere ad uno spaccato di vita ricostruito il più fedelmente possibile interagendo con i figuranti. Giovedì 17 ottobre alle 16 una visita guidata a cura di Alessia Giorda, si focalizzerà sul legame tra Napoleone e il Piemonte, mentre la conferenza a seguire di Paolo Palumbo racconterà la storia di Camillo Borghese, consorte della più bella e capricciosa sorella di Napoleone, e del cerimoniale imperiale di Stupinigi.

La carrozza, che presenta lo stemma napoleonico sulle portiere, potrebbe aver fatto parte del corteo che nel 1805 portò Napoleone a Milano per l'incoronazione a Re d'Italia, con una prima tappa intermedia a Stupinigi dove soggiornò insieme alla moglie Giuseppina.



