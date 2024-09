Al via Monferrato Art Fest, rassegna di arte contemporanea

Al via Monferrato Art Fest, la rassegna annuale di Arte Contemporanea diffusa che si svolge tra le colline del Basso Monferrato fino a domenica 29 settembre, a cura di Francesca Canfora. L'epicentro dell'evento, che comprende in tutto 12 diversi comuni, si trova a Rinco di Montiglio dove la Quasi Fondazione Carlo Gloria Aps, ente organizzatore della rassegna, ha trovato sede nel 2023 iniziando la sua attività in ambito artistico e culturale. I primi progetti realizzati hanno condotto in modo naturale a pensare di dare vita a itinerari, viaggi ed esplorazioni aprendosi verso il territorio del Monferrato, sito parte del patrimonio Unesco insieme a Langhe e Roero.

Monferrato Art Fest coinvolge artisti affermati e mid-career con installazioni site specific, sculture e progetti espositivi.

Sono 19 gli artisti in mostra: Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo, Elizabeth Aro, Enrico Ascoli, Domenico Borrelli, Gisella Chaudry, Roger Coll, Luca Coser, Carlo D'Oria, Francesca Dondoglio, Chiara Ferrando, Carlo Gloria, Paolo Grassino, Jiri Hauschka, Fabio Oggero, Paolo Pellegrin, Fabio Pietrantonio, Luisa Raffaelli, Enrica Salvadori e Luisa Valentini.

In Residenza, selezionati tramite apposito bando, saranno parte dell'evento tre giovani artisti under 35, Gabriele Diversi ed Elisabetta Mariuzzo. nello spazio Qoqqo Atelier a Cocconato d'Asti e Fabio Riaudo nell' Ex Farmacia sempre a Cocconato.

Progetto speciale di questa edizione è il murale realizzato da Monograff, selezionato tramite bando per street artist under 35 e che ha svolto una residenza a Moncalvo per la sua realizzazione.

L'opera, rimarrà come traccia permanente dell'evento sul territorio, arricchendone sia il paesaggio culturale che il patrimonio artistico contemporaneo.



