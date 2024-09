Al Castello di Moncalieri Colpi di testa, la mostra sui cappelli

Nel pomeriggio di venerdì 13 settembre, al Castello di Moncalieri si svolge l'inaugurazione, su invito, della mostra Colpi di testa. La moda dei cappelli tra '800 e '900, promossa dalla direzione del Castello di Moncalieri, Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte, con il contributo del Comune di Moncalieri e in collaborazione con l'Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri.

L'esposizione si articola nelle stanze delle principesse Maria Letizia e Maria Clotilde attraverso un sorprendente allestimento scenografico. I cappelli in mostra provengono da collezioni private e per la maggior parte si tratta di produzioni delle modiste torinesi che avevano sede nei pressi di piazza San Carlo, come ad esempio la bottega di Gina Faloppa, in via XX Settembre, dove si trovava il negozio Tarditi e Cisero, e via della Rocca, su cui si affacciava quello di Rosa e Maria Marocco. Si presentano anche creazioni di stilisti d'alta moda, come quelle disegnate negli anni Cinquanta da Christian Dior e Yves Saint Laurent, nonché cappelli di scena, utilizzati durante le opere teatrali, tra cui il copricapo che a fine Ottocento veniva indossato dalla mezzosoprano che nell'Aida interpretava Amneris, la figlia del Faraone.

Al vernissage su invito, venerdì 13 settembre, durante il quale avrà luogo una sfilata-evento, seguirà un'apertura straordinaria serale, permettendo al pubblico di visitare la mostra in anteprima, dalle 20 alle 22.20, con biglietto a tariffa ridotta di 5 euro. Inoltre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 28 settembre dalle 18.30 alle 19.30 Valentina Russo, esperta di moda dell'Ottocento, racconterà l'affascinante storia del cappello, mentre domenica 29 settembre, sempre dalle 18.30 alle 19.30, si terrà un laboratorio per imparare a realizzare accessori moda.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 13 ottobre e potrà essere visitata nell'ambito del consueto percorso dedicato agli Appartamenti Reali, accessibile nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi, in orario 10-18.



