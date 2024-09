Universiadi 2025, al via il tour della fiaccola olimpica

A 130 giorni dall'avvio delle Universiadi invernali 2025 in programma a Torino, oggi al grattacielo della Regione Piemonte è stato presentato il tour della 'Fiamma del sapere', che accenderà il braciere con il quale sarà dato il via alla manifestazione nel prossimo gennaio.

Presto arriveranno a Torino i capi delegazione: sarà l'occasione per accendere la fiaccola e far partire il tour internazionale che si concluderà il 13 gennaio.

"Molti eventi sportivi e culturali - ha sottolineato fra gli innumerevoli intervenuti l'assessore allo Sport del Comune, Mimmo Carretta - invaderanno Torino a partire da questo mese. La città ha bisogno di entusiasmo e di orgoglio, e ha tutte le potenzialità per organizzare al meglio questa manifestazione".

Il presidente del Coni del Piemonte, Stefano Mossino, ha sottolineato la novità della sostenibilità ambientale della fiaccola, realizzata nel rosso simbolo della lotta contro la violenza di genere, "valori entrambi promossi dallo sport". Si tratta di una fiaccola a led (più sostenibile del gas) e realizzata con materiali riciclabili, ideata da alcuni studenti del Politecnico di Torino. La forma della parte apicale ricorda l'architettura del Cupola del Guarini, nota per custodire la Sindone nel Duomo del capoluogo piemontese.

La fiaccola, ha spiegato il presidente del Comitato organizzatore, Alessandro Sciretti, sarà accesa a Torino il 20 settembre. Toccherà poi a Bruxelles, New York, Rabat in occasione del Comitato esecutivo della Fisu, e Losanna.

Ritornerà in Italia il 9 ottobre a Roma, poi sarà nelle città che hanno ospitato o ospiteranno le Universiadi, come Trento, Milano, Caivano, Salerno. Arriverà in Piemonte a novembre e il 13 gennaio sarà a Torino, dopo avere toccato i capoluoghi di provincia, le sedi universitarie, e i terreni di gara a Pinerolo, Torre Pellice, Pragelato, Sestriere e Bardonecchia. I tedofori saranno venti: il nome del primo, è stato sottolineato, verrà svelato solo nell'imminenza dell'accensione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA