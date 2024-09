Tortona, Luigi Bonetti quinto assessore comunale

Luigi Bonetti è il quinto assessore del Comune di Tortona (Alessandria). L'incarico è stato affidato ufficialmente oggi dal sindaco Federico Chiodi, assegnandogli le deleghe a lavori pubblici, patrimonio, decoro urbano, viabilità e parcheggi, gestione del verde pubblico, protezione civile. Bonetti, rieletto consigliere di Forza Italia alle elezioni dell'8 e 9 giugno, rientra dunque in giunta dopo l'esperienza nella passata amministrazione Chiodi.

"Sono contento di poter tornare a dare il mio contributo, questa volta - sottolinea Bonetti - con deleghe legate al settore Lavori pubblici che conosco molto bene anche per il mio passato professionale e personale. Sono soddisfatto di poter anche continuare a lavorare con la Protezione civile, riprendendo il percorso iniziato 5 anni fa". "So di poter contare sulla sua esperienza e sulle sue capacità", aggiunge il primo cittadino Chiodi.

Con questa nomina si completa la squadra di governo di Tortona, che già comprende il vicesindaco Daniele Calore e gli assessori Anna Sgheiz, Giordana Tramarin e Fabio Morreale. In consiglio a Bonetti subentra Pierpaolo Cortesi.



