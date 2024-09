Patate, buona qualità ma numeri in calo nell'Alessandrino

"Nonostante il clima e l'aumento di attacchi dei parassiti per la troppa pioggia, l'annata delle patate da industria sul territorio alessandrino può definirsi buona". Come fa sapere Coldiretti, meno prodotto e più qualità, per una raccolta che si protrarrà sino a fine mese con media di resa di 450 quintali all'ettaro a fronte dei 550 degli anni scorsi.

All'azienda Società agricola Cascina Mezzano di Solero, circa 150 ettari e oltre 12mila quintali di patate all'anno destinate alle più importanti industrie settoriali del Nord Italia, le operazioni di raccolta stanno proseguendo a ritmo serrato, grazie anche a macchinari di ultima generazione. Come la 'Grimme Evo 280' che, unica in Piemonte, con il sistema di 'raccolta bifila' riesce ad ottimizzare tempi e mappatura di resa dei terreni.

Valle Scrivia e Alessandrino sono zone vocate per eccellenza, con le varietà precoci e medio-tardive Agata, Vivaldi e Monalisa. Nel 2023 coltivati 338 ettari con circa 100mila quintali di prodotto.



