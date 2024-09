Fondazione Venesio, inaugurato il campo sportivo ristrutturato

La Fondazione Venesio Ente Filantropico restituisce ai giovani il nuovo campo da calcio a 5 dell'Oratorio della Parrocchia Sant'Antonio Abate a Torino, in via Quincinetto 5, inagibile a causa del deterioramento delle superfici. "Viene restituito un luogo qualificato di aggregazione e inclusione sociale" ha commentato il parroco. Il campo - riqualificato nell'ambito dell'iniziativa della Fondazione 'Scendiamo in campo!'' - è stato inaugurato alla presenza dell'arcivescovo di Torino Roberto Repole, degli assessori regionali Maurizio Marrone, Andrea Tronzano e Federico Riboldi, dell'assessore comunale Jacopo Rosatelli, del presidente della Juventus Gianluca Ferrero e del direttore del Torino Alberto Barile.

"Una bella occasione per questo vivace Oratorio che offre molteplici attività rivolte a bambini e ragazzi della Circoscrizione 5 e non solo rendendolo un luogo di accoglienza e socializzazione, di crescita educativa e confronto per tutti i giovani della zona" sottolinea Wilma Borello, presidente della Fondazione. "Da grande appassionato di questo sport e tifoso, non posso sentirmi più orgoglioso: questo progetto restituisce ai giovani un campo da calcio nuovo e, per me, non esiste altro posto del mondo in cui sentirsi più felici" spiega Camillo Venesio, fondatore e vicepresidente della Fondazione, amministratore delegato e direttore generale di Banca del Piemonte.

Oltre al rifacimento del campo con manto sintetico, all'installazione di due porte da calcio a 5 e di panchine per allenatori e riserve, è stata montata una tribuna a gradoni da 54 posti per il pubblico. Altro elemento chiave dell'intervento è stato il rinnovo dell'impianto di illuminazione. Anche le parti adibite a spogliatoi sono state ritinteggiate e provviste di armadietti, panche e nuove docce. I costi sostenuti per il progetto dalla Fondazione superano gli 80.000 euro.



