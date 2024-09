Paralimpiadi, Carlotta Gilli conquista Parigi con 5 medaglie

Cinque medaglie in cinque gare: due medaglie d'oro nei 100 metri farfalla S13 e nei 200 metri misti individuali Sm13, una medaglia d'argento nei 400 metri stile libero S13 e due medaglie di bronzo nei 100 metri dorso S13 e nei 50 metri stile libero S13. Questo è il bottino della nuotatrice di 23 anni di Moncalieri (Torino), Carlotta Gilli, alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Affetta dalla malattia di Stargardt, una retinopatia degenerativa che le ha fatto perdere progressivamente la vista fino agli attuali 1/10, Gilli fa parte della squadra della Polizia di Stato e promuove iniziative a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare, ha distribuito pacchi con prodotti di prima necessità per la cura della persona e della casa alle famiglie bisognose torinese come ambassador di Procter & Gamble (l'azienda che commercializza marchi come Dash, Pantene, Gillette, Swiffer, Oral B) ed è madrina di 'Campioni ogni Giorno', la campagna che intende contribuire a promuovere in Italia l'accesso allo sport dei giovani con disabilità, favorendo l'inclusione e la socializzazione.

Carlotta è stata inoltre ambassador del programma 'Athlets for good', sostenuto da P&G in collaborazione con il Cio e il Comitato Paralimpico Internazionale , con l'obiettivo di fornire risorse finanziarie alle organizzazioni con cui collaborano gli atleti Olimpici e Paralimpici "Sapevo che Parigi 2024 sarebbe stata una grande sfida, diversa da Tokyo 2020, ma la vita mi ha insegnato a non fermarmi davanti agli ostacoli e ho fatto il possibile per dare il massimo in ogni gara e per godermi appieno questa nuova esperienza e le emozioni che solo il nuoto sa regalarmi", afferma Gilli.

"Non possiamo che essere estremamente orgogliosi di Carlotta, a cui facciamo le nostre più sincere congratulazioni.

Continuiamo a ripeterlo: è una persona, prima ancora che un'atleta, meravigliosa e il suo esempio è di aiuto, incoraggiamento e ispirazione per tantissime persone, con e senza disabilità. Per questo è l'ambassador perfetta per 'Campioni ogni Giorno'", afferma Riccardo Calvi, senior director comunicazione di P&G Italia.



