Fima Carlo Frattini amplia lo stabilimento di rubinetteria

La Fima Carlo Frattini, azienda specializzata nella produzione di rubinetteria Made in Italy, ha concluso l'ampliamento dello stabilimento di Briga Novarese, con l'implementazione dell'area logistica e l'inaugurazione del nuovo Fima Lab. Negli ultimi anni l'azienda - spiega una nota - ha infatti registrato una significativa crescita sul mercato nazionale e internazionale, che l'ha portata ad avviare un importante processo di sviluppo in ambito logistica e supply chain management, parte di una strategia più ampia volta ad aumentare la competitività attraverso l'adozione di soluzioni innovative.

Grazie a questo progetto è stato realizzato il nuovo stabilimento Fima 2 che, con i suoi 3.000 mq, porta l'insediamento industriale a svilupparsi su una superficie di 20.000 mq totali, dove lavorano oltre 140 dipendenti. L'azienda è così in grado di gestire oltre 2.000 pezzi al giorno grazie a un'organizzazione che comprende reparti di tornitura, lucidatura, cromatura, assemblaggio automatizzato, magazzino verticale automatico di stoccaggio e reparto spedizioni altamente automatizzato.



