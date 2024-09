Coltivava cannabis nel giardino di casa, denunciato nel Novarese

Intervento congiunto dei carabinieri forestali di Carpignano Sesia (Novara) e dei militari dell'Arma di Fara Novarese in una abitazione di Carpignano Sesia dove sono state individuate e sequestrate quindici piante di cannabis coltivate nel giardino.

Nei giorni precedenti i forestali, nel corso di un controllo in un cantiere edile, si erano insospettiti dalla presenza del tipico odore delle piante di marijuana e avevano notato, tra la vegetazione di una abitazione attigua al luogo del controllo, la presenza di piante simili alla cannabis.

Dalla perquisizione è stata confermata la presenza di 15 piante di cannabis coltivate con cura all'interno del giardino, ma nascoste alla vista esterna da altri alberi. Era presente anche una apposita conduttura di irrigazione per l'ottimale accrescimento.

Le piante, dell'altezza di circa due metri, sono state rimosse e sequestrate per essere poi sottoposte alle analisi finalizzate alla rilevazione del principio attivo presente nelle infiorescenze.

Il proprietario dell'immobile è stato denunciato a piede libero per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.



