Peste suina, nuovo focolaio tra i suini nel Novarese

Un nuovo focolaio di Peste suina è stato riscontrato in un allevamento in territorio piemontese, nel comune di Novara, che si aggiunge ai quattro precedenti segnalati a Trecate (due), Vinzaglio (uno) e a Lignana (uno). Il totale dei casi accertati in Piemonte sale così a 667 (nel conteggio sono compresi i cinque focolai negli allevamenti suinicoli).

I dati, aggiornati al 1 settembre, vengono forniti dall'Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che segnala anche quattro nuove positività sui cinghiali in Liguria, che portano il totale dei casi in regione a 1.022.

Tra le due regioni le positività salgono quindi complessivamente a 1.689. Con il caso nell'allevamento di Novara crescono a 160 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste suina africana.



