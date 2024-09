Moncenisio, successo per la 1/a edizione di 'Libro di montagna'

Esordio con successo di pubblico per la prima edizione del Fiera del Libro di Montagna, che si è tenuta, domenica 1° settembre, a Ferrera-Moncenisio nell'ambito del lungo programma di manifestazioni estive nel Comune della Val Cenischia. Una giornata dedicata alle case editrici e ai librai del territorio che hanno esposto un ricco assortimento di libri principalmente sul tema della montagna. C'era uno spazio dedicato agli autori della valle che hanno promosso le loro opere letterarie ed hanno condiviso idee e esperienze di lettura con i tanti visitatori che sono passati per le vie del paese.

Durante la giornata si sono svolti tre incontri nella sala dell'Ecomuseo Le Terre al Confine. In mattinata i volti della montagna, il fattore umano e l'avventura della scrittura con lo scrittore Ezio Capello che ha dialogato con il sindaco Mauro Carena. Nel pomeriggio Cristina Converso ha presentato il suo ultimo libro "A radici nude" di Buendia Books con la partecipazione di Francesca Mogavero. Infine Fabrizio Arietti ha presentato "Lacrime di cioccolato" con la partecipazione di Margherita Petrillo e Simona Cicolani.

Nel corso della giornata il Soccorso Alpino della Valsusa su tutto l'arco alpino delle Valli Susa e Sangone. "Abbiamo organizzato questo evento - spiega il sindaco Mauro Carena - per fare incontrare la letteratura e la storia con il territorio. Il Comune grazie a questi eventi si rende partecipe in modo attivo delle conoscenze e della cultura valliva che abbraccia diversi ambiti e offre ai residenti e ai turisti una giornata particolare tutta da vivere".



