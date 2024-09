Gran Monferrato, nuova cartellonistica Strada Vini e Sapori

Circa 150 nuovi cartelli stradali saranno consegnati ad altrettanti Comuni in provincia di Alessandria. Installati sotto quelli di toponimo, riportano 'Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato' e 'Benvenuti nelle Terre del Gavi Docg' per evidenziare l'importanza dell'enoturismo di tutta l'area del Gran Monferrato (Acqui Terme, Casale e Ovada) e dei Grandi Bianchi Piemontesi (Gavi Docg e area dei Colli Tortonesi).

Il progetto, ideato dalla Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato ed elaborato da Alexala (Azienda turistica locale), ha il contributo della Camera di Commercio e della Fondazione CrA. Con circa 700 chilometri di estensione, la Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato - si legge in una nota - è la più lunga d'Italia.

"Il progetto di cartellonistica - sottolinea Carlo Ricagni, presidente della Strada - dimostra come una strategia comune dia davvero risultati tangibili e forti". "Questa dotazione - aggiunge Roberto Cava, presidente Alexala - ci permetterà di realizzare itinerari turistici più semplici da percorrere e unire in modo ancora più efficace il nostro circuito della Cantine Accoglienti".



