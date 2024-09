Alessandria, intervento straordinario anti-zanzare

Intervento straordinario anti-zanzara dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (Ipla) ad Alessandria nelle strade del sobborgo di Valmadonna.

Si tratta della zona in cui viveva una donna ultraottantenne deceduta nell'ospedale dove era sotto osservazione per il virus West Nile: la morte, precisano dall'azienda sanitaria, è avvenuta per pluripatologie pregresse.

L'azione di eliminazione degli insetti si svolge all'alba e al tramonto per massimizzarne l'effetto. Lo fa sapere in una nota il Comune, che anche per il 2024 aderisce al progetto di lotta biologica e integrata agli insetti gestita dall'Ipla, società partecipata della Regione Piemonte.

Secondo i dati diffusi da Palazzo Rosso, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio sono stati effettuati 88 interventi con una efficacia verificata del 90%; posizionate 47 ovitrappole; effettuati 6 trattamenti adulticidi e 3 cicli di trattamento dei tombini.

Sempre oggi, il consigliere comunale di opposizione Maurizio Sciaudone (FdI), ha sollecitato un'intensificazione delle disinfestazioni.



