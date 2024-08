Va alla festa del paese con una pistola, arrestato

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) perché, durante i festeggiamenti in occasione di San Vito, santo patrono delle città, girava armato di una pistola, una Beretta calibro 7,65. È accaduto nella notte, intorno alle 2.

L'uomo, residente nel Novarese, ha mostrato l'arma a un barista nell'area street food della festa dopo essersi rifiutato di pagare una birra.

Sono in corso accertamenti per risalire al legittimo proprietario della pistola. Nell'auto dell'uomo, che risulta soffrire di problemi di alcolismo e depressione, è stato trovato un coltello a serramanico lungo 21 centimetri.

Nei confronti del 44enne il questore del Verbano-Cusio-Ossola ha emesso il divieto, della durata di tre anni, di accesso ai locali dell'intera provincia tra le ore 18 e le 7, e di sostare nelle vicinanze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA