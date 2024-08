Il Palio di Asti entra nel vivo, oggi le prove libere

Entra nel vivo il palio di Asti.

Alle 16 di oggi, dopo il corteo storico di mille bambini per le strade del centro cittadino, cominceranno le prove libere della vigilia. La finale è in programma nel tardo pomeriggio di domani.

Oggi si dovrebbe presentare regolarmente in pista Zeniossu, il cavallo di San Damiano, che durante le prove al canapo di ieri era stato colpito da un calcio di Donnarosa, cavallo di Castell'Alfero. "E' fasciato e sta bene" assicura il Capitano del Palio, Gianbattista Filippone, sottolineando che "è monitorato dalla commissione veterinaria e le sue condizioni non destano preoccupazioni". Zeniossu era arrivato secondo alle due edizioni precedenti della corsa astese.



