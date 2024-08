Vini: Grignolino Monferrato Casalese doc anche Metodo Classico

Dal primo settembre il Nord Italia avrà una bollicina Metodo Classico rivendicabile made in Monferrato. Che andrà ad aggiungersi ad Altalanga, Franciacorta, Alto Adige e Trento sarà il Grignolino Casalese doc Spumante Rosé. La domanda di proposta di modifica del Disciplinare di Produzione era stata presentata dal Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese quattro anni fa.

Da documenti storici ritrovati negli archivi risulta che lo spumante prodotto con uve Grignolino risale alla fine dell'Ottocento. E' stato poi ripreso nel 2010 dagli enologi Mauro Gaudio (scomparso di recente) e Donato Lanati in seguito all'intuizione di Beatrice e Gabriella Gaudio di introdurre uno spumante tipicamente monferrino.

Questo Grignolino sarà esclusivamente a rifermentazione naturale in bottiglia, con permanenza sui lieviti per almeno 18 mesi. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è fissato al 12%, con acidità totale minima di 5,5 g/l.



