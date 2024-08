Investe un uomo nel parcheggio dell'ospedale, arrestato

Arrestato il giovane che stamattina ha investito un uomo nel parcheggio dell'ospedale di Ponderano a Biella al culmine di una lite. Il ragazzo sarebbe salito a bordo della propria auto e avrebbe colpito in pieno l'uomo trascinandolo per qualche metro.

Il ferito è stato subito soccorso dal personale del 118, le sue condizioni erano gravi tanto da richiedere il trasporto in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale "Maggiore" di Novara dove è ricoverato.

Nella giornata la Polizia ha raccolto varie testimonianze e ha visionato le telecamere, rintracciando l'autore dell'aggressione, L'accusa nei confronti del giovane è di tentato omicidio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA