Strage Brandizzo: De Lellis, impegno per garantire sicurezza

Sono diverse le iniziative che il sindacato Filca-Cisl ha promosso a un anno dalla strage alla stazione ferroviaria di Brandizzo (Torino), in cui persero la vita cinque operai. Si tratta di "borse di studio, la piantumazione di alberi, un murale", come spiega Mario De Lellis, segretario generale della Filca-Cisl Torino. Iniziative, sottolinea, "per ribadire l'impegno della nostra federazione sul fronte della sicurezza sul lavoro, un impegno quotidiano in tutti i cantieri del territorio".

"Il 30 agosto del 2023 quella drammatica strage sui binari ha strappato alle famiglie cinque vittime del dovere - continua De Lellis - si tratta di un monito ancora attuale per tutti noi, per spronarci a fare sempre di più per garantire la salute e la sicurezza di chi lavora nei cantieri edili. Come ha ricordato il segretario generale della Filca nazionale, Enzo Pelle, la sicurezza si garantisce attraverso tre azioni: la formazione e la prevenzione; l'utilizzo di strumenti tecnologici; una grande campagna sulla cultura della sicurezza".

"Grazie ai nostri operatori e al personale qualificato degli enti bilaterali, siamo ogni giorno nei cantieri per fare in modo che l'attività sia all'insegna della qualità del lavoro, a partire proprio dalla sicurezza - aggiunge il segretario - La creazione di un polmone verde a Torino, insieme alla piantumazione di 5 alberi a Brandizzo, sono un gesto non solo simbolico come inno alla vita, ma un segno tangibile per le comunità. Le borse di studio e il murale, invece, sono un modo per avvicinare i giovani, perché è dalle scuole che si deve iniziare per una grande campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza".



