Rompe uno specchietto di un'auto, denunciato a Casale

Grazie alla segnalazione di un passante, la Polizia Locale di Casale Monferrato (Alessandria) arriva in piazza Bernotti, dove un giovane ha danneggiato con un colpo lo specchietto di una 'Fiat Panda'.

Visionate le telecamere, l'uomo - già noto alle forze dell'ordine - è stato identificato. Rintracciato in casa, dopo un paio d'ore, è stato poi segnalato all'autorità giudiziaria.

"Si è trattato di un fatto isolato - precisano dalla Polizia Locale - e in nessun modo collegato alla precedente indagine che ha consentito l'identificazione del responsabile di alcuni raid vandalici nella zona del Lungo Po nei mesi scorsi".



