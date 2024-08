Trentatré gatti malati e denutriti trovati in un appartamento

Trentatré gatti, molti dei quali denutriti e malati, sono stati recuperati e salvati dall'appartamento in cui erano stati stipati a Stazzano (Alessandria). Lo riferisce l'Oipa (organizzazione internazionale protezione animali) le cui guardie zoofile hanno preso parte all'intervento.

"Gli animali - racconta racconta la coordinatrice del nucleo alessandrino dell'Oipa, Cristina Destro - vivevano al buio tra le loro deiezioni e sporcizia, in un appartamento dall'aria irrespirabile. Due mamme gatte erano chiuse in una gabbia per conigli insieme a sette cuccioli provenienti da diverse cucciolate. Erano magrissime e prive di acqua, cibo e lettiera".

Molti erano i gatti affetti da dissenteria, alopecia, dermatite da ectoparassiti. Un esemplare maschio aveva una grave ferita a un testicolo.

Nel corso del sopralluogo è stata trovata anche una tartaruga dalle orecchie rosse in una vaschetta con acqua definita "putrida e stagnante".

Le guardie zoofile hanno avviato la procedura di ripristino dell'appartamento contattando l'Asl, il Comune e i Servizi Sociali e chiesto al sindaco di Stazzano, Pierpaolo Bagnasco, di emanare un'ordinanza che vieti la detenzione di animali a chi deteneva i poveri gatti.

Le due mamme, i piccoli e il gatto gravemente ferito sono stati affidati ad alcune associazioni che si sono rese disponibili per le cure più urgenti, mentre per tutti gli altri gatti "l'Oipa chiede la solidarietà di tutti - è l'appello contenuto in un comunicato - per provvedere alla loro alimentazione e alle spese sanitarie per i controlli veterinari".



