Unc, piemontesi fiduciosi in ripresa consumi e potere d'acquisto

Dopo una prima parte dell'anno "piuttosto debole" per l'economia, i piemontesi confidano in un recupero dei potere d'acquisto e in una ripresa dei consumi per il secondo semestre 2024. Lo rivela un'analisi condotta dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale piemontese dell'Unione nazionale consumatori (Unc). "Crescono i beni durevoli (+1,2%) e non durevoli (+ 1,4%).

In flessione gli acquisti semi durevoli, che registrano -1,4% rispetto al medesimo periodo del 2023. - osserva Patrizia Polliotto - Tra i settori in cui l'inflazione cala più lentamente alimentari e cibi (+ 2,2%), logistica e trasporti (+ 2,4%), ristorazione e industria alberghiera (+ 4,3%). In rialzo nel mentre la propensione al risparmio con + 5,5% in regione in media rispetto al 2021-2023".

Secondo l'analisi del presidente del comitato regionale di Unc, "cresce il clima di fiducia di consumatori e famiglie per la seconda parte del 2024, in vista del Natale, a fronte di una lieve ripresa occupazionale che, insieme all'andamento positivo delle retribuzioni, sta al momento consentendo un graduale recupero del potere d'acquisto degli stipendi"



