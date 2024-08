Alessandria, riuscito il 'quench pilotato' per risonanze e Tac

L'intervento di routine di oggi nell'ospedale 'Santi Antonio e Biagio' di Alessandria - tecnicamente chiamato 'quench pilotato', cioè la disattivazione del campo magnetico statico - si è concluso senza complicazioni.

Si è reso necessario - come fatto sapere dalla AOU Al - per i lavori di supporto che porteranno alla sostituzione di 2 Risonanze magnetiche e di una Tac, in una cornice di interventi più ampia che, grazie a quasi 3 milioni di fondi del Pnrr, porterà ad avere a disposizione strumenti sempre più all'avanguardia.

Sono state scaricate sostanze in nessun nodo nocive e il boato è stato minimo.



