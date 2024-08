Alessandria festeggia Capodanno il 31 agosto in rosa e azzurro

Una notte di eventi tra musei, cultura, musica e brindisi, con dress code consigliato rosa e azzurro. La sera del 31 agosto ad Alessandria strade, piazze e negozi festeggeranno il Capodanno: appuntamento arrivato alla ventesima edizione (escluso l'anno zero) nato per celebrare l'inizio dell'anno lavorativo dopo la pausa estiva. Un turbinio di eventi proposto dai numerosi gestori di locali che terranno aperte le loro attività fino alla mezzanotte.

L'edizione 2024 ha per titolo 'Bambine e Bambini - il Futuro', un invito a mettere al centro le esigenze dei più piccoli. Prevista, come sempre, una donazione all'Ail (Associazione italiana leucemia e mielomi). Gadget ufficiale dell'evento le mollette artigianali create da Giulia Cantù.

"Si tratta di uno degli eventi cittadini che caratterizzano di più il nostro territorio - sottolinea il sindaco Giorgio Abonante - Tagliare il traguardo di questa importante edizione è un'enorme soddisfazione e ci fa capire che questa, ormai, è una tradizione locale da supportare e far crescere".

"Mio padre diceva che i gatti hanno la fortuna di giocare per tutta la loro vita. Per noi umani - rimarca Monica Moccagatta, ideatrice del Capodanno Alessandrino - è più difficile tenere fede a questa parte importante della nostra natura ma, con un po' di impegno, ci si può provare. La nostra esigenza è coinvolgere, unire e far tornare a giocare le persone".



