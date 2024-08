Manomette strumento analisi acqua, denunciato tecnico depuratore

I carabinieri forestali di Santa Maria Maggiore, nel Verbano-Cusio-Ossola, hanno denunciato per frode processuale e impedimento di controllo un uomo che ha manomesso l'apparecchiatura con cui analizzare la qualità dell'acqua nel depuratore intercomunale di Re (in località Meis), in val Vigezzo.

I militari hanno scoperto che l'uomo, un incaricato dell'impresa deputata alla gestione del depuratore, aveva spostato il tubo di prelievo dell'acqua da analizzare: anziché pescare l'acqua depurata dal depuratore, la prelevava da una tanica di acqua pulita. In questo modo, i valori risultavano falsati.

L'apparecchiatura era stata installata dagli stessi carabinieri forestali e dal personale di Arpa Piemonte all'interno del pozzetto di scarico delle acque superficiali trattate dal depuratore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA