Soccorso alpino 'escursionista morto nel cuneese in Valle Gesso'

E' stato individuato nel fondo di un'area impervia fra le montagne della Valle Gesso, nel Cuneese, un escursionista di cui non si avevano più notizie dalla serata di ieri. Gli operatori del Soccorso alpino piemontese comunicano che è "presumibilmente precipitato ed è in condizioni incompatibili con la vita".

Il corpo è nella zona della Valcuca ed è stato notato durante un sorvolo dell'elicottero dei vigili del fuoco. Alle ricerche prende parte anche il soccorso alpino della guardia di finanza.

Ieri sera intorno alle 19 i familiari avevano segnalato che l'uomo non aveva fatto rientro da una gita di cui però non si conosceva la meta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA