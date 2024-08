Clima: al rifugio Gastaldi due incontri divulgativi con Arpa

Due incontri divulgativi, con i tecnici di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), per parlare di neve, ghiaccio ed effetti dei cambiamenti climatici in quota. Il 23 e 30 agosto al rifugio Gastaldi, a 2.659 metri di altitudine nel territorio di Balme (Torino), dove si è sviluppata la collaborazione tra Arpa, Cnr-Irpi, Cai e Museo della Montagna, è in programma 'Atelier delle montagne 2024'.

Titolo dell'incontro del 23 'Il permafrost e l'ambiente periglaciale del Crot di Ciaussinè' nel quale si parlerà del ritiro del ghiacciaio della Bessanese, del suo monitoraggio e delle tendenze evolutive.

Il 30 agosto sarà il giorno di 'La neve al rifugio Gastaldi', un approfondimento su misure, serie storiche, andamento della stagione invernale e prospettice climatiche.

Gli eventi - che saranno annullati in caso di maltempo, sono a partecipazione libera.



