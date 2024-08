Auto nel fiume, un morto ad Alessandria

E' morto un uomo alla guida di un'auto che la notte scorsa, ad Alessandria, è caduta da un ponte sul fiume Tanaro piombando in acqua. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco.

La vettura ha abbattuto una parte della ringhiera del ponte Tiziano.

Il Ponte Tiziano di Alessandria resterà chiuso fino a lunedì 19 agosto dopo l'incidente della scorsa notte, quando un auto ha abbattuto una parte della ringhiera ed è precipitata nel Tanaro. Lo fa sapere il Comune con una breve nota in cui si fa presente che il provvedimento è stato deciso per consentire ai tecnici di effettuare tutte le necessarie verifiche strutturali. Il conducente della vettura ha perso la vita. La donna che viaggiava con lui è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita; sarà sottoposta a un intervento a una spalla.





